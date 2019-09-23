راغب علامة يشارك المملكة العربية السعودية في احتفالات اليوم الوطني – بالصور

متابعة بتجــــــــــرد: حرص السوبر ستار راغب علامة، على تهنئة المملكة العربية السعودية، بالعيد الوطني الـ89، من خلال حضوره احتفالية للسفارة السعودية في بيروت.

ونشر راغب، عدد من الصور خلال الإحتفالية، عبر حسابه على تويتر قائلاً: “تشرفت بحضور احتفال السفارة السعودية في بيروت بمناسبة العيد الوطني السعودي، أبارك للسعودية وللشعب السعودي الحبيب بهذه المناسبة العظيمة”.

على صعيد آخر، ينشغل راغب علامة في الفترة الراهنة بتصوير حلقات الموسم الخامس من برنامج “ذا فويس” الذي يشارك في لجنة حكّامه إلى جانب النجوم سميرة سعيد، أحلام ومحمد حماقي.

تجدر الإشارة إلى أن راغب علامة، يعمل منذ فترة على عدد من الأغاني الجديدة والمقرر طرحها في فترات متلاحقة.