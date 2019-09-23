متابعة بتجــــــــــرد: حرص السوبر ستار راغب علامة، على تهنئة المملكة العربية السعودية، بالعيد الوطني الـ89، من خلال حضوره احتفالية للسفارة السعودية في بيروت.
ونشر راغب، عدد من الصور خلال الإحتفالية، عبر حسابه على تويتر قائلاً: “تشرفت بحضور احتفال السفارة السعودية في بيروت بمناسبة العيد الوطني السعودي، أبارك للسعودية وللشعب السعودي الحبيب بهذه المناسبة العظيمة”.
على صعيد آخر، ينشغل راغب علامة في الفترة الراهنة بتصوير حلقات الموسم الخامس من برنامج “ذا فويس” الذي يشارك في لجنة حكّامه إلى جانب النجوم سميرة سعيد، أحلام ومحمد حماقي.
تجدر الإشارة إلى أن راغب علامة، يعمل منذ فترة على عدد من الأغاني الجديدة والمقرر طرحها في فترات متلاحقة.
كانت هذه تفاصيل خبر راغب علامة يشارك المملكة العربية السعودية في احتفالات اليوم الوطني – بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.