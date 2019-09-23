مهرجان بيروت للصورة في مدينة صور احتفاءً بكريمة عبود

يستمر “مهرجان بيروت للصورة ٢٠١٩” الذي يرعاه دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وتنظمه “جمعية مهرجان الصورة – ذاكرة”، في تقديم فاعلياته التي بدأها في ٤ أيلول/ سبتمبر الجاري، وأُنجز منها حتى الآن ثلاثة عشرة معرضاً، فقد افتُتح مساء اليوم السبت ٢١ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٩، في المسرح الوطني اللبناني، مدينة صور، الميناء، معرض للاحتفاء برائدة التصوير العربي كريمة عبود من مجموعة غاليري قدرات، بحضور مثقفين ومتابعين للفنون من أبناء المدينة وجوارها. وكريمة عبود (١٨٩٣- ١٩٥٥) رائدة التصوير الفوتوغرافي الفلسطيني، احترفت، بالإضافة إلى الوجوه، تصوير مشاهد وعائلات وأعراس ومعالم تاريخية وأصدقاء وأشخاص من المدن والقرى التي زارتها، في فلسطين ولبنان وبقية بلاد الشام. وهي أول امرأة فلسطينية (من أصل لبناني) تمتهن التصوير، وربما هي أول مصورة فوتوغرافية عربية تفتح استديو.

الصور المعروضة جزء من الثروة الفوتوغرافية التي تجسد مرحلة مهمة من التاريخ الفلسطيني الحديث، وتقدم تجربة مهمة في حينها من حيث توثيقها الأمكنة والطبيعة والناس، وتصوير البورتريه، فتقدم نماذج تقنية عالية الجودة، من حيث الإضاءة والصفاء والأناقة والتلوين الذي اعتمدته في بعض الصور. وقد لعبت دوراً مهماً في تخليد وجوه الذين صورتهم، وتوثيق اللحظات الجميلة من تاريخ فلسطين وجوارها قبل اغتصابها من العصابات الصهيونية.

يستمر المعرض حتى ٢٧ أيلول/ سبتمبر، ويُفتتح نهار الأثنين، الساعة السادسة مساء، في فندق غولدن تيوليب سرنادا، الحمرا، شارع المقدسي، معرض صور من فلسطين، فيه مجموعة من المشاريع الفوتوغرافية لفوتوغرافيين فلسطينيين، تحت عناوين: لا تزال غزة صامدة، غزة مدينة الأطراف المبتورة، ترجعوا بالسلامة، وعلى هذه الأرض. كما يفتتح السبت ٢٨ أيلول، ٦ مساءً – معرض لرائدة التصوير العربي كريمة عبود، في آثار بعلبك الرومانية. يستمر المعرض حتى ٥ تشرين الأول ٢٠١٩. على أن تتوالى تواريخ افتتاح المعارض الأخرى التي يتضمنها المهرجان في أكثر من منطقة من بيروت، بالإضافة إلى مناطق لبنانية أخرى. وكانت “جمعية مهرجان الصورة – ذاكرة” التي أطلقت هذا المهرجان في نسخته الأولى، بدعم من بلدية بيروت، وبالتعاون مع وزارات الثقافة والسياحة والإعلام قد وزعت برنامجاً مفصلاً أعلنت فيه عن ٢٢ معرضاً تقام في إطار هذا المهرجان الذي يشارك فيه ١٢٢ مصوراً فوتوغرافياً من لبنان والعالم.