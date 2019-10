كيم وكيندال تتعرّضان للسّخرية من الجمهور على مسرح "إيمي".. شاهدي الموقف المُحرج!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرّضت نجمتا المُسلسل الواقعي "Keeping Up With The Kardashians" كيم كارداشيان وكيندال جينر للسّخرية ليلة الأمس، على مسرح حفل توزيع جوائز إيمي في دورته الـ 71.

شاركت كيم وكيندال في الحفل من أجل القيام بمهامّ تقديم الجوائز، لكنْ لسوء حظّهما حصلتا على ردّة فعل لم تكن في الحُسبان.

وفي تفاصيل الموقف المُحرج، بدأت كيم بتقديم خانة جائزة "سلسلة تنافسية مرموقة" على مسرح مايكروسوفت في لوس أنجلوس، فقالت: "عائلتي تعرف بشكل مُباشر كيف أنّ التلفزيون المُقنع يأتي من أناس حقيقيّين يكونوا على طبيعتهم".

ومن ثمّ جاء دور كيندال في التقديم لتضيف: "يحكوا قصصهم دون تصفية وبدون نصوص".

Advertisements

ومن هذه النّقطة، لم يستطعْ جمهور إيمي الذي يضجّ بالمشاهير من كبتَ ضحكاتهم على ما سمعوه، فمُسلسل عائلة كارداشيان ما هو إلّا تمثيلية لفتياتٍ يظهرنَ بأجمل الملابس من أغلى الماركات العالمية، فضلًا عن مواقفَ من الواضح جدًا أنّها تمثيل ولا تمسّ بالواقع بصلة.

ومن البثّ الذي التقطته عدسات الكاميرا، أبدت الفتاتين امتعاضهما من ردّة فعل الجمهور السّاخرة، فكيندال أخذت تنظر يمينًا ويسارً إلى ما يحدث، بينما حاولت كيم أنْ تعطي ردّة فعل غير مُبالية بتركيزها على مهامّ التقديم.

ومن سوء حظّهما، دخل جمهور تويتر على الخطّ، وأخذ يزيد الطّين بلّة بإضافة المزيد من النّكات على فتيات كارداشيان، بل وصلت سخرية أحدهم إلى حدّ ترشيح فتيات كارداشيان إلى جائزة أوسكار على أدائهما في المُسلسل الواقعي.

يُشارُ إلى أنّ برنامج "RuPaul's drag race" الواقعيّ هو من فاز بجائزة "سلسلة تنافسية مرموقة" في نهاية الأمر.