لطيفة التونسية على خطى ريما الرحباني وتمنع الفنانين من أداء أغنياتها

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد الجدل الذي أثارته ريما الرحباني، ابنة السيدة فيروز في شهر نيسان/أبريل الماضي، على خلفية اتخاذها قرار منع أي شخص من تقديم أغنيات والدتها دون أن يحصل على سماح منها، يبدو أن النجمة لطيفة التونسية قررت أن تعتمد النهج نفسه.

وخرجت لطيفة بتصريح عبر حسابها على موقع “تويتر” أكدت من خلاله أنها ستتخذ نفس موقف ريما الرحباني وكتبت: “اعتقد ان انا بما اني تعبت في مشواري وانتجت كل رصيدي والبوماتي وفيديوهاتي بمجهودي الفردي ساتخذ نفس موقف ريما الرحباني واعلن اني ساتخذ كل الاجراءات القانونيه لمن يغني او يسجل او يعيد توزيع اي اغنيه من اغانيا”.

وبررت لطيفة قرارها، مؤكدة أن هذه الخطوة تحمي حقوقها من الأغاني التي تعبت في إنتاجها على مدار السنوات فكتبت: “ما تستعجلوش انا لا اقصد إلى يدندن في بيته والا في برنامج انا اقصد إلى يعيد توزيع اي اغنيه ويغنيها او يغنيها بشكل رسمي. احنا في عصر الديجيتال واليوتيوب والحقوق الرقمية”.

تجدر الإشارة إلى أن لطيفة التونسية تنشغل منذ فترة بالعمل على ألبومها الغنائي الجدبد وكانت قد وعدت الجمهور بعمل يحمل مفاجآت فنية كبيرة.