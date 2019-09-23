كتب امير فتحي في الاثنين 23 سبتمبر 2019 08:41 صباحاً - خرج الفنان ​حسام جنيد​ عن صمته بتعليق اول له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعلانه طلاقه عن زوجته الممثلة امارات رزق : “كنت تارك باب واحد للصلح، بس هالباب انكسر وتمزق واحترق.. اسف وطن اسف إحساس.. يا بابا بحبكون كتير.. بس هيك الحياه بدا، الله يبعتلكون ايام حلوه انتو عيوني.. والله يوفق امكون يارب ويبعتلا ايام حلوة”.

يشار إلى أن لحسام وإمارات طفلان هما “وطن” و “إحساس” من زواجهما الذي تم في العام 2013 وشهد العديد من الأخبار التي رافقت إنفصالهما اكثر من مرة .

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كانت هذه تفاصيل خبر حسام جنيد بعد طلاقه من إمارات رزق: تركت باباً واحداً للصلح بس انكسر وتمزق واحترق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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