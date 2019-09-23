خاص- هل هذه هي فعلاً الشخصية التي ستجسدها نادين ن. نجيم في رمضان؟

بعد ان حققت النجمة اللبنانية نادين ن. نجيم، في رمضان الفائت نجاحاً كبيراً في مسلسل “خمسة ونص” تأليف ايمان السعيد، اخراج فيليب أسمر، انتاج شركة الصبّاح للاعلام.

تستعد “نجيم” لتلعب شخصية جديدة بالمسلسل القادم الذي سيعرض في رمضان 2020 ويجمعها مجدداً مع النجم السوري قصي خولي والمخرج اللبناني فيليب أسمر ومن انتاج الصبّاح أخوان.

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وعن المسلسل الجديد، أشارت نادين أنها بدأت التحضيرات لعمل مميز لا يشبه الاعمال التي سبق وقدمتها وقالت “هالمسلسل فيه تشغيل راس”.

وتمنت نادين أن يتقبلها الجمهور في الدور الذي اختارته خاصة بعدما تعود أن يراها بشخصية معينة وهي متحمسة جداً للعمل المقبل الذي سيحمل العديد من المفاجأت ان لناحية القصة والاخراج والدور الذي ستقدمه. وختمت نادين حديثها واعدة الجمهور بعمل مميز.

وبحسب معلومات الخليج 365 ان نادين بصدد خوض تجربة فريدة كونها ستجسد شخصية مسؤول رفيع المستوى في قوى الامن قد تكون المسؤول السابق في مكتب مكافحة جرائم المعلومانية الرائد سوزان الحاج.فهل هذه المعلومات صحيحة او مجرد اشاعة؟ سننتظر تصريح وتفاصيل اكثر من قبل القيمين على هذا العمل.

نذكر ان نادين نجيم كانت قد اعلنت عن انفصالها عن زوجها هادي أسمر بطريقة راقية وهادئة.