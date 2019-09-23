ماجد المهندس يهربُ من معجبات طاردنه حتى السيارة.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرّض الفنان ماجد المهندس إلى هجوم جماهيريّ كانت غالبيته من الفتيات، بعد إنتهاء مشاركته في حفل اليوم الوطني الذي أقيم في حائل شمال المملكة.

وانتشرت إحدى مقاطع الفيديو لبعض الفتيات، وهنّ يطاردنَ المهندس حتى سيارته التي ستقلّه لمقرّ إقامته.

واستطاع المهندس الهرب بسرعة تجاه سيارته وسط إنعدام التنظيم المطلوب للحفل، والذي جعل البعض يبدي امتعاضه من سوء التنظيم ممّا استدعى حصول مثل تلك المشاهد.

وليست هذه المرّة الأولى الذي يتعرّض فيها الفنان العراقيّ السّعوديّ ماجد المهندس لمثل هذه المواقف خصوصًا من الفتيات، والبعض يرى أنّها أصبح مألوفًا مشاهدة هذه المواقف لماجد تحديدًا، وهو ما أكدته بعض الفتيات إلى أنّه لا يعدو كونه تحدي والضّحيّة هو ماجد المهندس.