كينان أميرزالي يرث «المليون» بعد مراد يلدريم.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وقع النجم التركي كينان أميرزالي في قبضة فلاشات المصورين بأحدث ظهور له في أحد مراكز التسوق بإسطنبول.

الصحفيون سألوا الفنان الشهير بـ«إيزيل» عما اثير مؤخراً عن تقديمه لبرنامج «منّ سيربح المليون» في موسمه المقبل، كبديل للنجم التركي مراد يلدريم، لانشغال الأخير بتصوير مسلسله الجديد «رامو».

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نجم «القبضاي» أكد صحة ما أثير، وقال: «الأخبار التي ظهرت صحيحة،اانا المقدّم الجديد لبرنامج منّ سيريح المليون، ونُجري حالياً التحضيرات الأخيرة قبل البدء».

يُذكر أن مصادر صحفية كانت قد كشفت عن تلقي كينان عرض تقديم البرنامج مقابل 250 ألف ليرة تركية عن الحلقة الواحدة.

من ناحية أخرى، يستعد كينان لتصوير مسلسل جديد بعنوان «Alef»، مكون من 8 حلقات، وتدور أحداثه حول جريمة قتل، ومن المنتظر أن يبدأ التصوير أكتوبر المقبل، على يُعرض عبر منصة BluTV ، ويشارك أميرزالي في بطولته أمام مليسا سوزين واحمد ممتاز تايلان، والمسلسل من اخراج امين البير.

مسلسل «محمد الفاتح» كان آخر عمل درامي يُعرض لكينان، إلا أن الشركة المنتجة له اضطرت لوقفه بعد عرض الحلقة الخامسة منه، بسبب ضعف نسب المشاهدة، وهو ما تسبب في صدمة فنية كبيرة لكينان.