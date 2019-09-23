بوشم وكدمة.. ميريام فارس تثير جدلاً كبيراً بين محبيها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اثارت الفنانة اللبنانية ميريام فارس جدلاً كبيراً بين محبيها بصورة جديدة نشرتها، ظهرت فيها بفستان أسود عاري الظهر.

ملكة المسرح كشفت بالصورة عن وشم جديد رسمته على ظهرها، في الوقت الذي لفت أنظار الفانز كدمة زرقاء قوية أسفل الوشم، حيث تسائل فانز النجمة اللبنانية عن سبب هذه الكدمة، وفي الوقت الذي توقع البعض أن تكون آثار لإبرة طبية، ربط البعض بينها وبين تعرض الفنانة لاصطدام أو حادث بسيط، فترك آثاره على ظهرها.

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من ناحية أخرى، كان كليب «قومي» آخر ما طرحته ميريام فارس، والأغنية من كلمات وألحان يوسف العماني، توزيع حسام الدين، ماستر جاسم محمد، والكليب من إخراج شريف ترحيني.

يُذكر أن ميريام فارس غابت عن الساحة الفنية لفترة ليست قصيرة بسبب إصابتها بوعكة صحية، خسرت على إثرها الكثير من وزنها، كما أنها أثرت كثيراً في الفنانة التي صرحت بأنها في وقت من الأوقات، فقدت الأمل في الظهور على المسرح مرة أخرى من شدة المرض.