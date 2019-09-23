شكرا لقرائتكم خبر عن موسم جديد من مسلسل GLOW بعد ارتفاع تقييمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الشركة المنتجة لمسلسل الدراما GLOW، بطولة النجمة العالمية أليسون برى، تجديد المسلسل لموسم رابع وأخير وذلك بعد ارتفاع تقييمات الموسم الأخير للمسلسل.



GLOW

مسلسل GLOW من تأليف الكاتبتين جينجى كوهان وليز فلايف، بينما ستلعب دور البطولة النجمة أليسون برى وبجانبها سيتواجد كل من بريت بارون، وكيم جيتوود، وريبيكا جونسون.

تدور أحداث المسلسل المستوحاة من وقائع حقيقية عن دورى المصارعة النسائى فى ثمانينيات القرن الماضى، حيث يرصد المسلسل حياة روث وهى ممثلة سابقة تجد طريقها نحو دورى المصارعة النسائى فى لوس أنجلوس وتبدأ من هناك قصتها.