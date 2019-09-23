شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال خلال ندوة قصر السينما: تشرفت بالعمل مع نادية الجندى فى 3 أفلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضاف "قصر السينما" النجم ياسر جلال فى ندوة تحدث فيها عن كواليس أعماله الفنية وأدار الندوة الفنان تامر عبدالمنعم، حيث بدأت الندوة بترحيب شديد للنجم ياسر جلال من جانب الحضور والفنان تامر عبدالمنعم الذى قال عنه أنه نجم كبير محطاته الفنية مهمة وكلها حققت نجاحا كبيرا سواء فى السينما أو الدراما وكان لى الشرف أننى تعاونت معاه قبل ذلك فى فيلم شجيع السيما.

من ناحية أخرى قال ياسر جلال خلال الندوة، أن بداية ظهوره مع فنانة كبيرة بمثابة نادية الجندى والتى كانت الوحيدة المسيطرة على الساحة الفنية وقتها، وتشرف بالعمل معها في ثلاثة أفلام وهى أمن دولة وبونو بونو والرغبة وجميعها حققت نجاحا كبيرا.

وأضاف جلال، أنه سعيد بردود الأفعال التى تلقاها على مسلسل "لمس أكتاف" الذى حقق نجاحا كبيرا مع الشخصية الذي قدمها من خلاله، كما أنه سعيد بالعمل مع النجوم منهم حنان مطاوع وفتحى عبدالوهاب وكرم جابر وغيرهم بالإضافة إلى تعاونه لأول مرة مع شركة كبيرة بحجم سينرجي لها مكانتها فى السوق الدرامى والفنى.

وأشار إلى أنه من أكثر المشاهد الصعبة التي كانت فى العمل مع المصارع كرم جابر وكان إضافة كبيرة للعمل، مشيرا أنه من طبيعة الفنانين الذى يحرص على تقديم كل ماهو جديد لجمهوره.

يذكر أن ياسر جلال قدم آخر أعماله "لمس أكتاف" وشارك فى بطولته بجانب ياسر جلال، فتحى ‏‏عبد الوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، ‏إخراج حسين ‏‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.‏

Advertisements