ناعومي واتس وويليامز بإطلالتين ساحرتين في حفل الإيمي

اختارت النجمتان العالميتان ناعومي واتس ومايسي ويليامز إطلالتين ساحرتين باللون الأسود على السجادة البنفسجية في حفل توزيع جوائز الإيمي للدراما والتليفزيون في دورته الـ71 لعام 2019، المقام في مسرح مايكروسوفت في مدينة لوس

أنجلوس.

ومن المعروف أن جائزة الإيمي هي جائزة أمريكية تمنح للمسلسلات والبرامج التليفزيونية المختلفة، أنشئت عام 1949، وهي المقابل لجائزة الأوسكار، ولكن في حين أن جوائز

الأوسكار تقتصر على الإنتاج السينمائي، فإن الإيمي تختص في قطاع الإنتاج التليفزيوني، ومنحت لعدة برامج ومسلسلات أمريكية.تنظم الجائزة الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التليفزيونية، وهي منظمة تتألف من وسائل الإعلام وشخصيات رائدة تنتمي لأكثر من 50 بلدا و500 شركة من جميع القطاعات التليفزيونية حول العالم.