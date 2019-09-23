شاهد.. صوفي تيرنر تخطف الأنظار بإطلالة رقيقة في حفل الإيمي

لوس أنجلوس.
خطفت النجمة العالمية صوفي تيرنر أنظار الحضور وعدسات المصورين بإطلالتها الرقيقة الأنيقة على السجادة البنفسجية في حفل توزيع جوائز الإيمي للدراما والتليفزيون في دورته الـ 71 لعام 2019، المقام في مسرح مايكروسوفت في مدينة
ومن المعروف أن جائزة الإيمي هي جائزة أمريكية تمنح للمسلسلات والبرامج التليفزيونية المختلفة، أنشئت عام 1949، وهي المقابل لجائزة الأوسكار، ولكن في حين أن جوائزالأوسكار تقتصر على الإنتاج السينمائي، فإن الإيمي تختص في قطاع الإنتاج التليفزيوني، ومنحت لعدة برامج ومسلسلات أمريكية.
تنظم الجائزة الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التليفزيونية، وهي منظمة تتألف من وسائل الإعلام وشخصيات رائدة تنتمي لأكثر من 50 بلدا و500 شركة من جميع القطاعات التليفزيونية حول العالم.
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