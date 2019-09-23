شاهد.. سما المصري تصرخ وتبكي!

كتب امير فتحي في الاثنين 23 سبتمبر 2019 02:47 صباحاً - قدمت الفناننة سما المصري مشهدا تمثيليا كوميديا جديدا وذلك ضمن السلسلة التي تقدمها تحت اسم “سوسو حركات”.

وكان موضوع هذا المشهد عن معاناة الام المصرية مع الاطفال خاصة بعد بدء العام الدراسي.

وظهرت سما المصري في احد هذه المقاطع وهي تصرخ وتبكي بسبب معاناتها مع الاطفال.

واتهمت سما من خلال هذا المقطع الرحل المصري بعدم المبالاة بأسرته قائلة “الرجالة بس قاعدين يشربوا سجاير وينزل حاجة ولا كأنه في دماغه حاجة” .