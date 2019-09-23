شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال يستقر على "الفتوة" اسما لمسلسله الجديد فى رمضان 2020 مع "سينرجى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر النجم ياسر جلال على "الفتوة" ليكون اسما لمسلسله الجديد، المقرر عرضه فى رمضان المقبل 2020، من إنتاج شركة "سينرجى" ليجددا التعاون مرة أخرى بعدما قدما سوياً مسلسل "لمس أكتاف" العام الماضى، وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه.

ويكرر ياسر جلال تعاونه مع نفس فريق عمل مسلسله العام الماضى، إذ يتعاون مع هانى سرحان مؤلفاً للمسلسل، وحسين المنباوى مخرجاً، وجاء تكرار التعاون بين الثلاثى ليستثمروا نجاح العام الماضى، بعدما قدموا عملا درامياً مميزاً بشهادة الجمهور والنقاد ورواد التواصل الاجتماعى.

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وفى سياق متصل، أوشك المؤلف هانى سرحان على الانتهاء من كتابة الحلقات الأولى، ليعقد بعدها فريق العمل جلسات عمل بقيادة حسام شوقى مدير عام سينرجى للاتفاق على الخطوط المبدئية للمسلسل، وأماكن التصوير وأسماء الممثلين وخلافه خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن ياسر جلال قدم العام الماضى مسلسل "لمس أكتاف" سيناريو وحوار هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى، بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، كرم جابر، كارولين خليل، سمر مرسى، محمد عز، خالد كمال، وشريف دسوقى ومن إنتاج سينرجى.