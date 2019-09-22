جينيفر لوبيز ترتدى فستان جوائز الجرامى للمرة الثانية بعد 19 عاما.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تحظى النجمة والمطربة الأمريكية جينيفر لوبيز، بشعبية واسعه حول العالم، وتستطيع خطف الأضواء تجاهها بإطلالتها المميزة وقوامها الرشيق رغم تخطيها حاجز الـ50 عاما من عمرها.

وكالعادة خطفت المغنية العالمية، الأجواء أثناء ظهورها يوم الجمعة 20 سبتمبر، فى أسبوع الموضة بميلانو، بعد ارتداءها فستانها الأخضر الشهير ماركة “فيرساتشى”، للمرة الثانية بعد ارتداءها له فى حفل توزيع الجرامى عام 2000.

Advertisements

النجمة العالمية المثيرة رغم كبر سنها، ارتدت فستانها الأخضر بعد مرور 19 عاماً على الظهور الأول به، وسرعان ما خطفت الأنظار إليها، بعد ظهورها بشكل أفضل بكثير فى الفستان بالرغم من مرورهذه السنوات .

ومن جانبه قال إريك شميدت، الرئيس التنفيذى السابق لشركة google، إن هناك عمليات بحث كثيرة عن صور الفستان الخاص بالمغنية والممثلة العالمية.

والجدير بالذكر أن جينيفر لوبيز، قد جظيت على ما يقارب من 10 مليون مشاهدة لمقطع الفيديو الذى نشرته عبر حسابها الشخصى بموقع الصور الشهير انستجرام بعد مرور ما يقارب الـ 10 ساعات، كما سارع العديد من مشاهير العالم فى الاشادة بظهورها المتميز فى أسبوع الموضه وعلى رأسهم كلوى كاردشيان.