عرض مسرحية "اللي عليهم العين" بالتجمع الخامس يومي 3 و4 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قرر صناع مسرحية "اللي عليهم العين" عرضها بأحد المسارح بالتجمع الخامس، يومي الخميس والجمعة 3 و4 أكتوبر المقبل.

"اللي عليهم العين" هى أول عرض مسرحي لفريق البنات الغنائى "بهججة" الذى ظهر قبل سنوات قليلة ولفت الانتباه بأغنياته التى تمزج بين الطابع الشعبى والموسيقى الشبابية الحديثة بروح مرحة وساخرة.

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تدور أحداث المسرحية حول "شقائق النعمان" رجل الأعمال المحب للمال والسلطة الذى يكتشف بعد وفاة زوجته أنه لا يعرف شيئاً عن حياة بناته الأربع "أوركيد"، "نرجس"، "أقحوان" و"زنبق" لانشغاله المستمر بأعماله، فى الوقت نفسه يتم ترشيحه لمنصب مرموق إلا أن سلوك بناته وحياتهن الغريبة والمتمردة والفوضوية تهدد حصوله على هذا المنصب.

ومن جانبه يحاول التقرب من البنات لإقناعهن بتغيير حياتهن لتكون ملتزمة ومنضبطة حسب ما يراه هو صحيحا، ولكن رحلته داخل العالم السرى لبناته تؤدى بالجميع إلى مفاجآت غير متوقعة تصل إلى ذروتها في اليوم الذي يتم فيه الإعلان عن حصوله على المنصب المرموق.

المسرحية بطولة خالد سرحان، ليلى عز العرب، منة عرفة، ومن وإخراج محسن رزق.