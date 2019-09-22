مدير أعمال جميل راتب: رفض العمل مع جورج كلوني وهذا الدور الأقرب لشخصيته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال الجيوشي:

فنان مبدع، قدم للفن أدوارًا مهمة، لا تنسى منها شخصية "أبو الفضل" في مسلسل "يوميات ونيس"، و"نبيه بيه" في فيلم "البداية"، و"البهظ" في فيلم "الكيف".

النجم الراحل جميل راتب، حلت منذ أيام الذكرى الأولى على رحيله، وقال مدير أعماله هاني التهامي، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن ما يتم تداوله عن وفاة زوجة الفنان جميل راتب قبل رحيله بأعوام غير صحيح.

أضاف التهامي أيضًا: "بعد زواج استمر لأكثر من 15 عامًا، انفصل الفنان الراحل عن زوجته، وبعدها تحولا إلى صديقين، كانا دومًا على تواصل مستمر، وفي زياراته لباريس كانا يحرصان على اللقاء، كما أنها كانت تدعونا إلى زيارة بيتها خارج باريس، وأنا على تواصل معها حتى الآن، وتحدثت معي منذ يومين في ذكرى وفاته، فعلاقتهما كانت جيدة رغم الانفصال".

وأكد التهامي أن جميل راتب لم يتزوج بسبب حبه الشديد للفن، فقد كرث حياته لعمله وشقيقتيه وأصدقائه المقربين.

وأضاف: "جميل راتب مش هقابل حد زيه غير مرة واحدة في حياتي، لأنه شخص مش موجود زيه في الزمن ده، كان صادق جدًا، ومتسامح مع نفسه ومع الناس، وكان مثالاً للطيبة والرضا، وكان عنده سلام داخلي، غير أنه كان بحرًا من الثقافة وأنا اتعلمت منه كتير".

وعن أكثر الأشياء التي كانت تشعره بالسعادة، قال: "حينما كان يقابله الجمهور في الشارع ويسلمون عليه، كان يحب جمهوره بدرجة كبيرة".

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أما عما يتم تداوله عن أصوله الفرنسية، قال: "غير صحيح، فوالدة جميل راتب كانت صعيدية من المنيا، وعمتها السيدة هدى شعراوي، بينما كان والده من أصول تركية".

وأوضح أن جميل راتب كان دائمًا ما يقول عن النجم عمر الشريف إنه ممثل عالمي، على الرغم من أن الأخير لم يكن يتحدث عنه بالمثل.

واستكمل: "جميل راتب رفض العمل في هوليود، لأنه لم يكن يحب الولايات المتحدة الأمريكية، بينما شارك فيما يقارب 50 فيلمًا فرنسيًا".

وأشار إلى أنه رفض العمل مع النجم العالمي جورج كلوني في فيلمه الشهير "سيريانا"، اعتقادًا منه أن العمل يسيئ إلى العرب، ولكن بعد متابعته لمواقف "كلوني" ندم على عدم مشاركته في الفيلم.

أما عن أقرب أدواره، قال: "فيلم تونسي اسمه (شيش خان)، وفيلم (كش ملك) مع شريهان، كذلك فيلم (البداية) مع الفنان أحمد زكي، وهو العمل الذي أخرجه صلاح أبو سيف".

وتابع: "شخصيته في الحقيقة كانت تشبه شخصيته في مسلسل الراية البيضا بشكل كبير". بينما أكد أن أقرب أصدقاء جميل راتب كانوا محسنة توفيق، عبدالعزيز مخيون، محمد صبحي، ليلى علوي، كرم النجار، سلوى خطاب، خالد الحجر، وسلوى محمد علي، وكثير من الأصدقاء الفرنسيين.

واختتم حديثه قائلاً: "جميل راتب قدم أعمالاً كثيرة للمسرح، كما شارك في عدة أفلام في السينما التونسية، ومنذ سنوات سافرنا تونس واستقبله الجمهور التونسي بترحاب شديد، وكان يتحدث معهم باللهجة التونسية". ​