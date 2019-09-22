شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة عيد تنتهى من تسجيل تلك الأغنية.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المطربة فاطمة عيد من تسجيل أغنية جديدة تحت عنوان "اضحك وسيبها"، من كلمات الشاعر أحمد سرور، ألحان أحمد العتباني، توزيع عمرو عبد الفتاح، هندسة صوتية ماهر صلاح، من إنتاج ريتشارد الحاج.

وأكدت فاطمة عيد أن الأغنية مبهجة وتدعو للتفاؤل والفرحة، كما كشف عن أنها تعتبر نقلة نوعية فى الغناء لمطربة كبيرة صاحبة تاريخ طويل مع الغناء، وستكون مفاجأة لكل محبيها حينما يتم طرحها خلال الفترة المقبلة عبر موقع يوتيوب.

على جانب آخر يعد آخر ما طرحته المطربة فاطمة عيد ريميكس "أنا بنت عمك"، من كلمات وألحان زوجها شفيق الشايب.