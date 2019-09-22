بالفيديو: لن تصدقوا كيف زارت بسمة وهبة إبنها في سويسرا.. ملوخية وحمام وفطير

ظهرت الإعلامية بسمة وهبة في مقطع فيديو طريف أثناء تواجدها في مطار جينيف بسويسرا، وذلك لزيارة نجلها عبد الرحمن.

وأوضحت خلال المقطع الذي نشرته عبر حسابها على إنستغرام، أن لديها رغبة في أن يشاركها الجمهور هذه اللحظة السعيدة، لأنها سافرت لزيارة نجلها الذي يدرس هناك، معربة عن اشتياقها وحبها الشديد له، قائلة: “أنا جاية أشوف عبد الرحمن ابني وحشني أوي وبحبه جداً زي أي أم بتحب ابنها، ببقى مشغولة عليه لأنه بيدرس وفي الغربة لوحده”.

وتابعت: “جايبة معايا ملوخية عشان أعمله ملوخية، وجايبة حمام ولحمة لأن اللحمة بتاعتنا في مصر حلوة جداً جداً عن هنا.. وجايباله فطير مشلتت لأن هناك مفيش فطير مشتلت وربنا يستر ويعدوا الحاجات دي”.

يشار إلى أن بسمة وهبة، كانت قد قدمت موسمًا مثيرًا للجدل من برنامجها “شيخ الحارة”، خلال شهر رمضان ‏الماضي، حيث ‏تقدمت ‏باستقالتها من القناة بعد عرض حلقة برنامجها مع ياسمين الخطيب، حيث كانت وهبة ‏رافضة لعرضها.