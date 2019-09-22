أحمد فهمي: فرحت لطلاق أمي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدث الفنان المصري أحمد فهمي، عن العديد من أسراره الشخصية برفقة شقيقه كريم، خلال فترة طفولتها.

أحمد فهمي، قال خلال لقائه في برنامج “سهرانين”، مع الفنان أمير كرارة والمذاع عبر فضائية on e: “والدتى كانت ست بيت منضبطة، وكان كل ما يشغلها المذاكرة والتفوق الدراسى”.

وأضاف: “أنا كنت طفل شقي وبحب اللعب والخروجات ووالدتى كانت تمنعنى، لذلك كنت سعيدا بانفصالها عن والدي”، مردفا: “شهدت على عقد طلاق أبويا وأمي عشان انبسط وانطلق”.

أحمد فهمي، تميز هو وشقيقه الفنان كريم فهمي، بقوة الإشارة بينهما حتى أن البعض يخئ في التفريق بينهما في بعض الأحيان.

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تخرج أحمد فهمي من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية (جامعة القاهرة)، كون في فترة الجامعة مع أصدقائه فرقة عرفت باسم تمر هندي للإنتاج الفني وقدموا أفلاماً سخرت من الأفلام المصرية الشهيرة، كان أنجحها فيلم رجال لا تعرف المستحيل.

لفتت الفكرة نظر محمد حفظي الذي كان وقتها يتجه للإنتاج، وبالفعل أنتج لهم مسلسل أفيش وتشبيه، الذي كان يقدم في كل حلقة صورة ساخرة لأحد كلاسيكيات السينما المصرية، ثم أنتج لهم حفظي بعدها فيلم ورقة شفرة الذي حقق نجاحاً كبيراً على مستوى النقد والإيرادات.

كانت انطلاقته في عالم السينما من خلال كتابة مشهدية (سيناريو) فيلم كده رضا أحمد حلمي، ثم قام بعدها بالمشاركة في كتابة وتمثيل فيلم ورقة شفرة الذي جعل وجهه معروفاً لدى الجماهير. حاز على جائزة النقاد لأفضل وجوه جديدة في العام 2008، مناصفة مع زميليه في فيلم ورقة شفرة هشام ماجد وشيكو.

يذكر عن أحمد فهمي احتفل بزفافه مؤخرا على الفنانة هنا الزاهد، في حفل أسطوري حضره حشد هائل من النجوم.