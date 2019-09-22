الفنان راغب علامة يبدي تحمسه لـ" The Voice"

بيروت - لايف ستايل نشر الفنان راغب علامة عبر حسابه على تطبيق "انستغرام"، صورة التقطت من برنامج "The Voice"، وأرفق بالتعليق التالي: اللّيلة ليلتنا كلّنا، ليلة إسعاد الجمهور بالمواهب الرائعة، اليوم رح تكونوا مع أول حلقات برنامج ذا فويس متل ما أنا متحمّس لهذه لحظة، أكيد أنتم متشوّقين تشوفونا هالليلة مع زملائي النجوم أحلام، سميرة وحماقي والأصوات الحلوة، إلى اللقاء مع بداية فريق راغب". قد يهمك أيضاً : راغب علامة يُثير جدلًا كبيرًا بـ"طار البلد" ونائب يُطالب بقطع رأسه

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