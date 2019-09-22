شكرا لقرائتكم تأثر في مهرجان الجونة.. صور راحلين ويسرا تبكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي مساء الخميس في حفل افتتاح ضخم حضره عدد كبير من نجوم الوسط الفني في الوطن العربي.

وشهدت الدورة الثالثة من المهرجان تواجد النجم المصري العالمي مينا مسعود، الذي عبر عن سعادته الكبيرة بالعودة إلى مصر بعد 10 سنوات من الغياب.

كما تحدث عن حبه الشديد للنجم عادل إمام الذي يعد أسطورة حية، ويعتبره بقيمة النجم العالمي الراحل روبن ويليامز.

وعبر عن سعادته العارمة بالعودة إلى بلاده قائلا "تحيا مصر".

إلى ذلك، منح مسعود الفنانة المغربية نسرين الراضي، عن فيلمها "آدم" جائزة مؤسسته الخيرية "EDA" التي أسسها من أجل مساعدة الفنانين من جنسيات مختلفة

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يسرا

صور من رحلوا

وخلال الحفل قدمت المطربة فايا يونان أغنية "بنلف" التي عرضت مترافقة مع صور سينمائيين وفنانين رحلوا عن عالمنا خلال العام الجاري، ما أضفى جواً من التأثر على الحضور، ولم تتمكن يسرا من حبس دموعها، كما بكى الكاتب تامر حبيب أثناء استعراض صور الراحلين.

إلى ذلك، شهد الحفل حضور عدد كبير من النجوم أبرزهم محمد رمضان وحلا شيحة وليلى علوي ورانيا يوسف وأحمد الفيشاوي وزوجته، وكذلك منى زكي التي أعلنت عن توقيع اتفاقية بين المهرجان واليونيسيف خاصة وأنها سفيرة للمنظمة على أن تستمر الاتفاقية لخمس سنوات.

منى زكي

وسيكون هدف الاتفاقية هو مناقشة قضايا الأطفال من خلال مهرجان داعم للقضايا الإنسانية منذ دورته الأولى.

كما شهد الافتتاح منح جائزة الإنجاز الإبداعي للمخرجة مي مصري

محمد رمضان

يذكر أن فعاليات مهرجان الجونة تستمر 9 أيام ، تعرض خلالها عدة أعمال سينمائية متنافسة في المسابقات الرئيسية، وسيكون هناك احتفال بمئوية إحسان عبد القدوس. كما سيمنح محمد هنيدي جائزة الإنجاز الإبداعي.