فن ومشاهير

أنباء عن انفصال أحمد الفيشاوي عن زوجته

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ريهام عسل 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الأحد 22 سبتمبر 2019 11:52 صباحاً - ذكر موقع ” الفن ” عن تردد أنباءا حول عودة زوجة الفنان المصري ” أحمد الفيشاوي ” إلى القاهرة ومغادرتها للجونة بعد حضورها معه لحفل إفتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2019 .

وإنهما قررا الانفصال ولكن لم يصرح أحدا منهما رسميا بذلك إلى الآن .

ويأتي ذلك على خلفية الخلاف الحاد الذي نشب بينهما يوم أمس في اروقة الفندق الذي يقيمان به .

وحاول المتواجدون في المكان احتواء الموقف ولكن تصاعدت الأزمة لساعات .

بينما يتواجد الفيشاوي حاليا في الجونة لمتابعة فعاليات المهرجان ولن يعود إلى القاهرة إلا بعد حضوره حفل الختام .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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