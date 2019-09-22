أنباء عن انفصال أحمد الفيشاوي عن زوجته

كتب امير فتحي في الأحد 22 سبتمبر 2019 11:52 صباحاً - ذكر موقع ” الفن ” عن تردد أنباءا حول عودة زوجة الفنان المصري ” أحمد الفيشاوي ” إلى القاهرة ومغادرتها للجونة بعد حضورها معه لحفل إفتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2019 .

وإنهما قررا الانفصال ولكن لم يصرح أحدا منهما رسميا بذلك إلى الآن .

ويأتي ذلك على خلفية الخلاف الحاد الذي نشب بينهما يوم أمس في اروقة الفندق الذي يقيمان به .

وحاول المتواجدون في المكان احتواء الموقف ولكن تصاعدت الأزمة لساعات .

بينما يتواجد الفيشاوي حاليا في الجونة لمتابعة فعاليات المهرجان ولن يعود إلى القاهرة إلا بعد حضوره حفل الختام .