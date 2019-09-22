وفاء طربيه للسجل الذهبي: “ما بتحرز تزعلو ربنا”

متابعة بتجــــــــرد: في افتتاح الموسم الجديد من برنامج “السجل الذهبي” عبر صوت لبنان 100.5 والذي تقدمه الاعلامية سيدة عرب واخراج جورج الحلو، والذي كرّم في الموسم الاول شخصيات فنية، ثقافية، اجتماعية ودينية، حلّت الفنانة الكبيرة وفاء طربيه ضيفة في الحلقة الاولى واسترجعت محطات من الماضي الجميل مع ولادة “نجمة” اسمها وفاء طربيه كما وصفها الصحافي البير عقل، فكانت البدايات في التمثيل المباشر في تلفزيون لبنان، إلى الاذاعة اللبنانية والتي كانت فيها “جوكر” على حدّ وصفها أي أنها كانت تنتقل من ستوديو الى اخر لتقديم اكثر من برنامج ونشرات اخبار كما انها كانت في بعض الاحيان تحلّ مكان زملائها في غيابهم.

وفي منتصف الثمانينيات دعاها الواجب على حدّ قولها فالتحقت في اذاعة صوت لبنان الاشرفية. وفي “السجل الذهبي” تحدثت الكبيرة وفاء طربيه عن اعجوبة شفائها على يد مار شربل والقديسة ريتا بعد 17 سنة من المعاناة.

وخلال الحلقة كانت شهادات في وفاء طربيه، الممثلة الكبيرة من الممثلة السي فرنيني، الممثل اسعد رشدان، الممثلة رندا كعدي والممثل القدير عمر ميقاتي، النقيب السابق للفنانين المحترفين جان قسيس، الكاتبة كلوديا مرشليان، والممثل القدير نقولا دانيال وابنها الصحافي وليد الراعي.