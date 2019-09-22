نجاح كبير لأغنية بلقيس باللهجة المغربية “تعالى تشوف”

متابعة بتجــــــــــرد: تخطى كليب “تعالى تشوف” للنجمة بلقيس فتحي الخمسة ملايين مشاهدة بعد أسبوع على إتاحة عرضه عبر موقع “يوتيوب”.

وتتصدّر الأغنية منذ طرحها المرتبة الأولى في سباق الأغاني الأكثر استماعًا وطلبًا من الجمهور في المغرب وعدد من البلدان العربية.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية “تعالى تشوف” من كلمات سمير المجاري، ألحان مروان أصيل وتوزيع رشيد محمد علي، أمّا الكليب فهو من إخراج عبدالرفيع عبديوي.

Advertisements

لمشاهدة فيديو كليب “تعالى تشوف”: