تراند اليوم : بعد خلعها الحجاب.. صور صادمة لـ "فاشينيستا كويتية"



بعد قرارها المفاجئ بخلع الحجاب، فاجأت مدونة الموضة الكويتية، آسيا عاكف، المتابعين لها بصورة جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق "انستجرام" تظهر فيها بلا حجاب، وبطريقة أثارت الكثير من الهجوم ضدها.

الصورة التي نشرتها "آسيا" وكان برفقتها زوجها أحمد البلوشي، ظهرت فيها بملابس وصفها متابعون بالجريئة، كاشفة عن "تاتو" على يدها؛ ما دفع المتابعين للتساؤل حول ما إذا كانت خططت لذلك منذ فترة وكانت تنتظر إعلان تخليها عن الحجاب للظهور بالشكل الجديد.

وكانت الفاشينيستا الكويتية فاجأت متابعيها بصورة تخلت فيها للمرة الأولى عن حجابها، ما أحدث حالة من التفاعل معها، وعلقّت قائلًة: "تبون تعرفون موضوع هذا البوست اللينك في البايو شكرًا لكم من القلب".

ومع تتبع "البايو"، ظهر مقطع فيديو حمل عنوان "To New Beginnings" وهو ما يعني أنّها انتهجت بدايات جديدة في حياتها.

وكشفت آسيا عن سبب تخليها عن الحجاب، مشيرة إلى أن هناك تغييرًا جذريًّا في حياتها.

وظهرت بشعر كيرلي وغرة شقراء، وقالت إن "قرارها لم يكن سهلًا عليها"، لافتًة إلى أنها "عاشت حالة من التعاسة في الفترة الماضية، حيث انقطعت الصّلة بين هويّتها الحقيقية وهويّتها التي تمثّلها عبر الظهور على الإنترنت".

وأضافت: "هذا لا يعني أنني لم أرتد التوربان عن قناعة بل أنني كنت في مجتمع الموضة المحتشمة عن قناعة".

يذكر أن الفاشينيستا الكويتية ولدت من أب كويتي وأم أمريكية، وهي متزوجة من أحمد البلوشي ولديها طفلان هما آدم ونوح يقيمان معًا في الكويت.



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