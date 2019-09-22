“MBC5”.. فضائية جديدة لبلدان المغرب العربي

في سياق خطتها الخمسية للتوسّع والنمو، أعلنت «مجموعة MBC» إطلاق «MBC5» أو (MBC Cinq بالفرنسية)، التي ترفع شعار «قوتنا واحدة»، وهي القناة الفضائية الجديدة بنكهة محلية، ملؤها الترفيه العائلي لبلدان المغرب العربي. وتحمل القناة الرقم 5 أو Cinq بالفرنسية، المألوف في الثقافة الفرنكوفونية، والمتداول في دول المغرب العربي التي تزخر بمخزونٍ حضاري وتراثي وثقافي ومعرفي عريق. ولعلّ مصطلح «خمسة وخْميس» -الذي يرمز إلى التفاؤل والإيجابية وحسن الطالع- هو خير تعبير عن المعنى والمغزى. وتتميّز علاقة MBC بالجمهور المغاربي الواسع بكونها ليست صدفة ولا وليدة اليوم، بل هي علاقة راسخة وطويلة الأمد، بدأت مع إطلاق MBC1 في لندن عام 1991، حيث ضمّت المجموعة وتضم في صفوفها، وعلى شاشاتها ومنصّاتها، نُخبة من أفضل الخبرات المغاربية والوجوه البارزة، على تنوّعها واختلافها.

وتسعى القناة الجديدة إلى الاستثمار بأفضل الإنتاجات المحلية، وتعزيز السوق وتوسيعها، وذلك بحكم الفائدة المشتركة بين المنتجين والمخرجين والكفاءات المغاربية الوفيرة من جهة، وMBC5 من جهة أخرى. كما يصُب إطلاق القناة في مصلحة الاقتصادات الوطنية لبلدان المغرب العربي، لناحية المساهمة في جذب الاستثمارات إلى القطاع الإعلامي، والتحفيز على إيجاد فرص عمل جديدة خصوصاً للشباب، ناهيك عن تنشيط عملية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين ما هو محلي وإقليمي وعالمي. وانطلق البثّ الفضائي لـMBC5 اليوم (السبت) 21 سبتمبر، مع إطلالة أولى تستهلّها القناة بالموسم الخامس من برنامج the Voice، الذي سيكون متوفراً لجمهور بلدان المغرب العربي حصراً عبر قناة MBC5.