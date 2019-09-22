شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يقدم نجل ماجد المصرى مخرجاً لأول مرة فى كليب "لولاك حبيبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى النجم تامر حسنى إلى اكتشاف مواهب جديدة سواء فى الغناء أو الإخراج ، إذ يعمل حالياً على تصوير كليب أغنيته "لولاك حبيبى"، ليقدم من خلال الأغنية أحمد المصرى نجل الفنان ماجد المصرى مخرجاً للكليب.

الأمر لم يتوقف عند نجل المصرى حيث وقع اختيار تامر حسنى على سارة وفيق مخرجة لفيلمه الجديد "مش أنا"، المقرر البدء فى تصويره الفترة المقبلة، إذ قرر حسنى تقديم سارة وفيق بشكل مميز واكتشاف موهبة اخراجية جديدة للساحة الفنية .

أغنية "لولاك حبيبى " أطلقها تامر حسنى ضمن ألبومه الأخير "عيش بشوقك" وحققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً ونسب مشاهدة عالية ، وهى من كلمات وألحان تامر حسنى، وتوزيع جلال الحمداوى .

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تجدر الأشارة إلى أن تامر حسنى ينتظر عرض فيلمه الجديد "الفلوس" المقرر عرضه فى شهر أكتوبر المقبل، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، عائشه بن أحمد ، محمد سلام، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم أحمد السقا، والنجمة مى عز الدين، ونجوم مسرح مصر الفنان على ربيع، والفنانه ويزو، وآخرون، فيلم الفلوس قصة تامر حسني ، سيناريو و حوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، كما يحضر النجم تامرحسني فيلم آخر بعنوان "مش أنا " قصة و سيناريو و حوار تامرحسني وإخراج ساره وفيق.