بالأسود.. جلسة تصوير لياسمين صبري ورسالة غامضة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورا لها بفستان أسود من أحدث جلسة تصوير.
وعلقت ياسمين على الصورة بجملة غامضة، إذ كتبت: "الطيور على أشكالها تقع، ولكني أفضل الطيران وحدي"، وأثار ما كتبته ياسمين حيرة جمهورها، متسائلين عما تقصده، لكنها لم ترد.
يُذكر أن الفنانة ياسمين صبري، قدمت العام الماضي، مسلسل "حكايتي" من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وهو أول بطولة مطلقة لها، وحقق نجاحا كبيرا.
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