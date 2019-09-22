صور| خالد سليم يستعرض إناقته على "إنستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: شارك الفنان خالد سليم جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع الصور "إنستجرام"، مجموعة صور له، من إطلالته خلال مشاركته في فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي 2019. وظهر "سليم"، في الصور بإطلالة كلاسكية برفقة زوجته، وعلق على الصور قائلًا: "كانت ليلة رائعة". جدير بالذكر أن الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، انطلقت يوم 19 سبتمبر، وتستمر فعالياتها حتى 27 من الشهر نفسه، بحضور نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.

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