شاهد… عمرو اديب عن المظاهرات: “والله العظيم ما انا فاهمكم”

كتب امير فتحي في الأحد 22 سبتمبر 2019 02:57 صباحاً - عرض الإعلامي المصري عمرو أديب، لقطات مصورة قال انها ترصد عددا من الشباب يتقاضون أموالا للمشاركة في المظاهرات المطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال عمرو اديب “نحنا داخلين نفس المطب تاع 25 يناير اللي هو انت حتكلم على الشباب الاطهار ” وتابع “انا عاوز اوريكم من ضمن غير الاطهار انبارح هم واقفين برشوا الفلوس”.

واضاف عمرو اديب بعد عرض الفيديو “والله العظيم ما انا فاهمكم جينا مشينا مبارك قلتوا لا مش نافع جبتوا مرسي ومشينا مرسي انتوا عايزين ايه كل مرة نصفر العداد ونبتدي من الاول”.