تغريم فريق أيسلندي رفع علم فلسطين في مسابقة يوروفيجن بإسرائيل

أعلن منظمو مسابقة يوروفيجن الموسيقية، السبت، فرض غرامة على أيسلندا، لقيام فرقة هاتاري الأيسلندية الموسيقية برفع لافتات بألوان العلم الفلسطيني خلال المسابقة الأخيرة التي جرت في إسرائيل.



وجاء في بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي للإذاعة والتلفزيون، الذي ينظم هذه المسابقة: "خلال الحفل النهائي لمسابقة يوروفيجن للأغنية لعام 2019، قام أعضاء فرقة هاتاري الأيسلندية، برفع لافتة في خرق للمادة 2.6 التي تمنع أي تسييس للحدث".

وكان أعضاء فرقة هاتاري المعروفون بمواقفهم المعلنة المناهضة للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، قاموا برفع لافتات بألوان العلم الفلسطيني لدى إعلان النتائج، خلال الحفل الذي أقيم في تل أبيب، ما أثار غضب الجمهور الإسرائيلي.

Advertisements

وتنص هذه المادة على ضرورة التدخل لدى الفرق المشاركة في المسابقة "لتجنب أي تسييس للمسابقة".

وقرر الاتحاد الأوروبي للإذاعة والتلفزيون "فرض عقوبة مالية تتطابق مع قواعد المسابقة" على شبكة التلفزيون الأيسلندية الحكومية، العضو في الاتحاد الأوروبي للإذاعة والتلفزيون.

وخلال المسابقة نفسها، انتقدت وزيرة الثقافة الإسرائيلية بشدة المغنية الشهيرة مادونا التي غنت خلال الحفل برفقة راقصين لفوا ظهورهم بأعلام فلسطينية.

وقالت الوزيرة حينها: "ما حصل كان خطأ، لا يجوز دمج السياسة بحدث فني مع كل احترامي لمادونا".