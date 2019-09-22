شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم يغادر مهرجان الجونة.. ويتجه لبلاتوه "بلا دليل" .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

غادرالنجم خالد سليم مهرجان الجونة بعدما حضر حفل الأفتتاح واليوم الثانى من فعاليات المهرجان، حيث كان بصحبة زوجته هناك، واتجه سليم مباشرة لبلاتوه مسلسل "بلا دليل"، إذ يصور حاليا عدد من المشاهد بصحبة درة وعدد آخر من من نجوم العمل، الذى تقوم على انتاجه شركة "سينرجى"، من إخراج منال الصيفى .

Advertisements

وفى سياق متصل، أوشكت المخرجة منال الصيفى على الإنتهاء من مونتاج ومكساج أول 10 حلقات من المسلسل، وذلك نزولا على رغبة شركة سينرجى المنتجة للعمل على عرضه خلال شهر أكتوبر المقبل .

"بلا دليل" مسلسل اجتماعي يسيطر عليه طابع الغموض والإثارة وهو من نوعية المسلسلات الطويلة فى 45 حلقة، بطولة درة وخالد سليم ونيكولا معوض وحازم سمير واسلام جمال وعمر الشناوي وجمال عبد الناصر وأشرف زكي وانعام الجريتلي وأحمد كرارة وديانا هشام وشيرين عرفة ومها نصار ومحمد لطفي شاهين وهاجر الشرنوبي وشادي جميل وباقة من النجوم، وقصة وسيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج سينرجي .