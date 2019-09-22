شكرا لقرائتكم خبر عن أمين جمال: بدء تصوير فيلم "سيدى بشر" نهاية الشهر الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيناريست أمين جمال، أنه يعقد حاليا جلسات عمل مكثفة مع فريق عمل فيلم (سيدى بشر) للاستقرار على الأبطال المشاركين في الفيلم بشكل نهائي.

واضاف أمين ل "الخليج 365 " : "نعمل عن وضع التفاصيل النهائية والخطوط العريضة للعمل"، من المقرر أن يبدأ التصوير نهاية الشهر الحالي، وأتمنى أن ينال إعجاب جمهور وقت طرحه لأنه قصة جديدة ومختلفة".

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الفيلم يشارك فى بطولته كل من النجم مصطفى خاطر والفنان على ربيع والفنان كريم عفيفى والفنان محمد عبد الرحمن، وجار التعاقد مع باقى الأبطال والعمل من تأليف أمين جمال ومحمد محرز.

ومن المعروف أن على ربيع ومحمد عبد الرحمن جمعهما عمل سينمائى مع المخرج سامح عبد العزيز بعنوان "خير وبركة" وشارك فى بطولته الفنانة مى سليم، وبيومى فؤاد، وتارا عماد، ومحمد سلام، وكريم عفيفى، ومن تأليف شريف نجيب وجورج عزمى.