بالصور.. يسرا تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير لها

خطفت النجمة يسرا الأنظار في أحدث جلسة توصير لها، وجاء ذلك عبر حساب مصممة الأزياء مي جلال الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت الفنانة يسرا من خلالها بإطلالة ساحرة مرتدية جيبة باللون البنفسيجي، وبلوزة باللون الأبيض و حزام ذهبي. Advertisements و من ناحية أخرى تشارك الفنانة يسرا في بطولة فيلم "صاحب المقام"، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وبطولة آسر ياسين. فيلم "صاحب المقام"، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وبطولة آسر ياسين.

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