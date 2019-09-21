علماء يطلقون اسم “فرودو باجينز” على نوع جديد من البراغيث

متابعة بتجـــــــــــرد: اكتشف علماء نوعا جديدا من الحشرات في نيوزيلندا أطلقوا عليها اسم “فرودو باجينز” وهو بطل فيلم الخيال العلمي “سيد الخواتم”.

ووفقا لصحيفة “الغارديان” البريطانية فإن هذه البراغيث العشبية أقل حجما من غيرها من البراغيث في الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا، حيث تم تصوير جزء من تصوير الفيلم.

وبحسب العلماء يرجع قرار التسمية إلى صغر حجم الحشرة حيث يبلغ طول الذكور من هذا النوع من البراغيث 1.24 ملم فقط ، والإناث 1.56 ملم.

وفي وقت سابق تم تسمية دودة طفيلية تعيش في دم الحيوانات، بـاسم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.