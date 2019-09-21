الفنان اللبناني فضل شاكر يطرح أغنية جديدة بعنوان "ياترى"

بيروت - لايف ستايل
طرح الفنان اللبناني، فضل شاكر منذ قليل، أغنية جديدة بعنوان« ياترى» عبر قناته الرسمية على موقع YouTube.
«يا ترى»، كلمات الشاعر أحمد الماضي، وألحان زياد يوسف، والتوزيع الموسيقي لزاهر ديب.
كان المطرب فضل شاكر قد طرح أغنية أخرى بعنوان «حبيتك»، عبر قناته على موقع الفيديوهات« يوتيوب»، والأغنية من كلمات محمد رفاعي، وألحان علي أباظة، وتوزيع علي أباظة، وهما نفس فريق عمل أغنيته السابقة «مع السلامة»، التي قام بطرحها نهاية العام الماضي.
يذكر أن أغنية «مع السلامة»، هي آخر أعمال فضل شاكر باللهجة المصرية، التي تم طرحها في ديسمبر 2018، ضمن الاحتفالات بالعام الجديد، من كلمات محمد الرفاعي وألحان وليد سعد وتوزيع علي أباظة، وحققت نسبة مشاهدة عالية تجاوزت 3.5 مليون مشاهدة.
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