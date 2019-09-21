هنا الزاهد تطالب جمهورها بالدعاء عبر "إنستجرام"

طالبت هنا الزاهد، على موقع الصور والفيديوهات الشهير«انستجرام» جمهورها بالدعاء لها بالشفاء.

وعلقت الزاهد قائلة:" اللهم اشفيني فأنت القوي لا شافي سواك اللهم أنت أعلم بوجعي..رب اشفيني شفاءا لا يغادر سقما عاجلا أم أجلا، اللهم اخرج كل سوء ومكروه من جسدي".

الجدير بالذكر أثناء قضائها شهر العسل برفقة زوجها الفنان أحمد فهمي، تعرضت الفنانة هنا الزاهد لوعكة صحية دخلت على إثرها المستشفى.

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