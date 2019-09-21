كندة علوش توجه رسالة إلى الفنان الشاب أحمد داش

القاهرة - لايف ستايل وجهت النجمة كندة علوش رسالة إلى الفنان الشاب أحمد داش، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" عن طريق نشر صورة تجمعهما خلال تواجدهما في مهرجان الجونة. وعلقت: "وتحول الولد الصغير إلى شاب موهوب للغاية أتمنى لك حظا طيبا يا عزيزي". ورد أحمد داش على الصورة قائلا: "أحبك". Advertisements جدير بالذكر أن الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، تقام في الفترة من 19 سبتمبر، على أن تستمر فعالياته حتى 27 من الشهر نفسه، بحضور نجوم الفن. قد يهمك ايضاً: تعرف على أبرز فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الجونة السينمائي

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