الفنان محمد فراج يعلن خطوبته رسميا على فنانة مصرية في الجونة

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كتب امير فتحي في السبت 21 سبتمبر 2019 03:57 مساءً - أعلن الفنان المصري ” محمد فراج ” خطوبته على الفنانة المصرية ” بسنت شوقي ” رسميا خلال انطلاق حفل إفتتاح مهرجان الجونة السينمائي .
حيث حضر محمد فراج برفقة بسنت إلى حفل الافتتاح وأعلن ذلك أمام جمع من الصحفيين .
والتقط فراج عدة صور مع خطيبته بسنت شوقي وأعرب عن سعادته بارتباطه بها متمنيا استكمال مسيرته الفنية معها .
يشار إلى أن ارتباط محمد فراج ببسنت شوقي حدث منذ فترة حيث انتشرت في الآونة الأخيرة الأنباء حول ذلك وظهورهما معا في العديد من الاماكن والمناسبات إلا ان الإعلان الرسمي عن الخطبة جاء مع انطلاق مهرجان الجونة .
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