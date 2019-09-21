مذيعة تحرج حلا الترك أمام الكاميرا.. شاهدوا كيف تعاملت الأخيرة مع الموقف!

كتب امير فتحي في السبت 21 سبتمبر 2019 03:57 مساءً - تعرضت الفنانة حلا الترك لموقف محرج على يد مذيعة خلال وجودها في حفل قناة “نيكولوديون للأطفال”، من أجل الحصول على جائزة ضمن فعاليات الحفل الذي أقيم في مدينة أبو ظبي.

حلا الترك أجرت حواراً مع مذيعة طلبت منها أن تغني لها مقطع من أي أغنية، لتشير لها أنها تحب لها أغنية على وجه الخصوص، فسألتها الفنانة الشابة عن اسمها فكانت أغنية “بابا نزل معاشه”.

وظهر الاستياء على وجه حلا الترك بعد طلب المذيعة، خاصة وأن أغنية “بابا نزل معاشه” غنتها في طفولتها في عام 2011، ورغم الشهرة التي حققتها لها الأغنية إلا أنها اصدرت الكثير من الأغاني بعدها، ولكن رغم ضيق حلا إلا أنها تدارك الموقف سريعاً وغنت الأغنية بكل عفوية.

وكانت حلا الترك خطفت الأنظار بإطلالتها في حفل قناة “نيكولوديون للأطفال”، حيث ارتدت فستاناً أخضر اللون قصير من بيت أزياء maje paris، كما اعتمدت على مكياج ثقيل وتسريحة شعر من التموجات الناعمة.

في ذات السياق، حرص المنتج محمد الترك والد حلا الترك على تهنئة ابنته بالجائزة التي حصلت عليها، فكتب لها: “ألف مبروك أميرتي حلا الترك”.

يذكر أن جوائز “نيكولوديون” تقدم للمشاهير المفضلين لدى الأطفال في مجال السينما والغناء والرياضة والتليفزيون، ويقع اختيار النجم من خلال التصويت الإلكتروني.