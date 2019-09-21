مسلسل “عروس بيروت” ينطلق عرضه على ال بي سي اي

حبّ من النظرة الأولى سيواجه العادات ويتمرّد على تقاليد إحدى العائلات العريقة والثرية وصاحبة الإرث السياسي. قصة حب تجمع بين “فارس” (ظافر العابدين) الإبن البكر لعائلة “ضاهر” و”ثريا” (كارمن بصيبص) المغنية التي نشأت في حضن خالتها بعد وفاة والديها.

“فارس” و”ثريا” سيقرّران معاندة القدر والمجتمع، ومواجهة الرافضين لارتباطهما والمتآمرين للتفريق بينهما، وعلى رأسهم “ليلى” والدة فارس (تقلا شمعون). فهل سينجحان؟

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تدور أحداث العمل بين مدينة جبيل اللبنانية والعاصمة بيروت، في إطار إجتماعي رومانسي يحمل الكثير من التشويق، ويرصد العلاقات الإجتماعية والإنسانية داخل الأسرة الواحدة، وقصص الحب المفعمة بالرومانسية والمشاعر الجميلة.

“عروس بيروت” من توليف نادين جابر وبلال شحادات، بطولة: ظافر العابدين، تقلا شمعون، كارمن بصيبص، محمد الأحمد، ضحى الدبس، جو طراد، فارس ياغي، جاد أبو علي، مرام علي، ماري تيريز معلوف، رانيا سلوان، نور علي، علاء علاء الدين، أيمن عبد السلام، فايق عرقسوسي، لينا حوارنة، مي صايغ، ميا سعيد، ليا مباردي، علاء الزغبي، سامي أبو حمدان، جنيفر عازار، وبمشاركة النجم فادي ابراهيم. إنتاج “O3 Media” التابعة لـ”MBC Studios”.

“عروس بيروت” إبتداءً من الليلة الساعة الثامنة والنصف مساءً على الـ”LBCI والـ”LDC”.