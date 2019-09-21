عاصي الحلاني يطلق “مملكة الحب” احتفالاً باليوم الوطني السعودي

احتفالاً باليوم الوطني السعودي، أطلق فارس الغناء العربي عاصي الحلاني أغنية بعنوان “مملكة الحب” فكرة وانتاج نبيل عيسى واخراج سمر عارف.

أحب “الحلاني” أن يهدي المملكة العربية السعودية أغنية وطنية صورها على طريقة الفيديو الكليب في مدينة الرياض.

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ظهر عاصي في الكليب ببعض المقتطفات وهو يؤدي الأغنية التي هي عبارة عن رسالة محبّة للجمهور السعودي والمملكة السعودية، فيما جالت الكاميرا على عدة مدن سعودية ناقلة جمال وروعة المكان.

من جهة أخرى، يعاود “الحلاني” نشاطه الفني بعد الحادث الذي تعرض له عقب سقوطه عن الحصان، حيث أعلن أنه سيحيي حفل “عز ومجد بيروت” لسباق الخيل برعاية رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في ١٢ تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

بعدها ينتقل الى مصر لاحياء سهرتين فنيتين، الحفل الأوّل في الثامن من تشرين الثاني على مسرح دار الأوبرا في العاصمة المصريّة القاهرة. والحفل الثاني في الحادي عشر من تشرين الثاني على مسرح دار الأوبرا في مدينة الاسكندرية.

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