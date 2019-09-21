خاص بالفيديو-ماذا قال مازن حايك عن حلول راغب علامة مكان عاصي الحلاني؟

ميرنا وليد - بيروت - لقاء خاص أجراه المتحدث الرسمي الإعلامي لمجموعة MBC ​مازن حايك​ مع رئيسة تحرير موقع الخليج 365 الإعلامية هلا المرّ على هامش مؤتمري إطلاق The Voice وقناة MBC5.

ورد حايك على سؤال هلا عن تعجب الفنانين اللبنانيين الذين حصلوا على الشهرة في مسيرتهم الطويلة، ومنهم جاكلين وسامي كلارك، من مطالبتهم بأن يكونوا مشتركين في برنامج ​The Voice Senior​ (وهو النسخة المخصصة للمشتركين الكبار في السن)، وكشف مازن عما إذا كان البعض منهم قبلوا بأن يشاركوا.

وتحدث حايك عن سبب وجود الفنان الفنان المصري محمد حماقي في ​ذا فويس كيدز​ وThe Voice، وعما إذا كان الفنان اللبناني راغب علامة سيحل مكان الفنان اللبناني عاصي الحلاني مؤقتاً في ذا فويس كيدز بعد تعرض الحلاني لحادث السقوط عن الحصان.

كما كشف حايك سبب إنتقال الحلاني من "The Voice" إلى ذا فويس كيدز.

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