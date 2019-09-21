شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. إطلاق التريلر الرسمى لمسلسل "Raising Dion" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق القائمون على مسلسل "Raising Dion" التريلر الرسمي للعمل الذي سيبدأ عرضه رسميًا يوم 4 أكتوبر المقبل، ووصل مده التريلر إلى دقيقة و52 ثانية جمعت عددًا من اللقطات المثيرة لحماس محبى وعشاقى المسلسلات.

و "Raising Dion"يتكون من 9 حلقات تضم العديد من الأحداث الجاذبة بين الخيال العلمي والدراما، وتدور أحداث مسلسل Raising Dion حول أم تكتشف أن ابنها لديه قوى عظمى وتحاول بطرق عديدة معرفة كيفية تربيته بأمان، بينما يحاول الطفل أن يستخدم هذه القدرات والاستفادة منها .

والمسلسل جمع عددًا كبيرًا من النجوم العالمين، ومن أبرزهم هؤلاء النجوم اليشا وينرايت وسامي هاناي وجامين مان ودونالد بول وكوريا براون ودانا جوريه وجاستيس ليك وفيكتور شو ومات لويس وكيلين دافيس وغيرهم .

من تريللر Raising Dion (1)

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من تريللر Raising Dion (2)



من تريللر Raising Dion (3)



من تريللر Raising Dion (4)