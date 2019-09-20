أروى جودة تشارك هيفاء وهبي «عقد الخواجة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعاقدت الفنانة المصرية أروى جودة، على المشاركة في بطولة فيلم “عقد الخواجة” بجانب النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، والتي من المقرر أن تبدأ تصوير مشاهدها خلال أيام قليلة.

وحرصت أروى جودة على حضور حفل افتتاح فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي أقيمت فعالياته أمس وحضره عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.

والجدير بالذكر أن فيلم “عقد الخواجة” بدأ القائمون عليه التحضير له منذ أسابيع قليلة، وتم التعاقد مع عدد كبير من النجوم للمشاركة به آخرهم الفنان السورى معتصم النهار.

ويشارك في بطولة “عقد الخواجة” باسل خياط، وأحمد الفيشاوي، وهيفاء وهبي وأحمد داود، ومن تأليف أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.