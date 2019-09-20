عبير صبرى تعود للسينما بعد غياب 3 سنوات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد الفنانة والنجمة المصرية عبير صبري، للعودة للسينما مرة أخري، وذلك بعد غياب ثلاثة سنوات منذ آخر تجاربها السينمائية من خلال فيلم “اللى اختشوا ماتوا” والتي شاركت في بطولته برفقة عدد كبير من الممثلين منهم غادة عبد الرازق وهيدى كرم وسلوى خطاب وإيهاب فهمى ومروة عبد المنعم.

وكشفت النجمة المصرية في تصريحات صحفية، أنها تتعاون بالفعل فى فيلم جديد مع المخرج مجدى أحمد على، ليجمعها للمرة الثالث به، بعدما شاركت معه في فيلمين هما (البطل) والتى شاركت فيه مع النجم الكبير الراحل أحمد زكى والنجم مصطفى قمر، وفيلم (عصافير النيل) التي شاركت فى بطولته مع النجم فتحي عبد الوهاب.

وعلى جانب أخر، يعرض حاليا للفنانة عبير صبرى الجزء الثالث من مسلسل (نصيبي وقسمتك) حيث تشارك فى الحكاية الأولى بشخصية تحمل اسم “راوية”، وذلك فى حكاية تحمل اسم (براد شاى)، بعدما تم عرضها مؤخراً كأول حكايات المسلسل الذى سبق وحقق نجاحاً كبيراً على مدار الجزأين الماضيين.