"براكاج المغربية".. فيلم عن صراعات "عائلة الصفيح" على قرض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في قالب كوميدي، تنقل كاميرا المخرج أحمد الطاهري قصة عائلة فقيرة تسكن في حي من الصفيح يتطلع أفرادها لحياة أفضل عبر امتلاك شقة آدمية من خلال الحصول على قرض، وذلك في فيلمه الجديد "براكاج المغربية".

ورغم واقعية الأحداث اختار الطاهري تصوير الأحداث في قالب كوميدي، وبرر الأمر قائلاً: "قضية الاقتراض بهدف تأمين السكن ضمن القضايا التي يعيشها معظم المغاربة، واخترت البعد عن الدراما والمأساوية في تصوير الأحداث لأنَّ المشاهد المغربي يميل إلى هذا النوع من الأفلام التي تحكي عن واقعه لكن بطريقة ساخرة"، وفقاً لصحيفة "هسبريس" المغربية.

أحداث الفيلم السينمائي، الذي اقترب من العرض في دور السينما المغربية، عن تقدم العائلة بطلب قرض سيخلق صراعات بين أفرادها الذين يرون فيه فرصة ذهبية لحل مشكلاتهم وتحقيق آمالهم.

الفيلم الذي صوِّرت أحداثه في مواقع عدة بالدار البيضاء، منها حي العنق وشاطئ دار بوعزة، يؤدي أدواره الرئيسية فاطمة الزهراء بناصر، وفاطمة الزهراء لحرش، ونور الدين بكر، وكريم السعيدي.