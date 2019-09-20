عمرو دياب ينهي خلافاته مع روتانا.. صورة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أعلن أشرف عبدالعزيز، محامي الفنان المصري عمرو دياب، عن تصالحه مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات وإنهاء كافة النزاعات القانونية بينهما.
عبدالعزيز نسر صورة عبر صفحته الشخصية بموقع”فيس بوك”، تجمعه بعماد دياب شقيق الهضبة ومحمد حلمي المستشار الإعلامي نيابة عن سالم الهندي، المسئول التنفيذي لشركة روتانا.
أشرف عبدالعزيز علق على الصورة قائلاً: “تم التصالح بين الميجا ستار عمرو دياب وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات بحضور الأستاذ محمد حلمي المستشار الإعلامي نيابة عن سالم الهندي رئيس مجلس إدارة “روتانا” وعماد دياب وأشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض نيابة عن الميجا ستار عمرو دياب”.
يذكر أن الخلاف بين عمرو دياب، وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات يعود تاريخه لعام 2015، بعد انتقاده للشركة التي كان متعاقدا معها، وقوله «إنها لم تلتزم بتعاقداتها معه» وذلك بعد أن أقامت روتانا دعوى قضائية تحمل رقم 725 ضده تطالبة بإلزامه بسداد قيمة الشرط الجزائى الوارد بالعقد بسبب إخلاله بالتزاماته الواردة بالعقد».
وأصدر دياب ورتانا بيانات اتهم كل طرف فيها الآخر بإخلاله بشروط التعاقد.
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